Rubio sanzioni più dure a Mosca sono opzione disponibile

Le recenti dichiarazioni di Marco Rubio a Kuala Lumpur aprono uno scenario incerto ma decisamente determinato: le sanzioni più dure contro Mosca restano un'opzione concreta nel tentativo di mettere fine alla guerra in Ucraina. Con la promessa di una "roadmap" e incontri con tutte le parti coinvolte, gli Stati Uniti dimostrano di voler agire con fermezza e diplomazia. La sfida ora è trovare un equilibrio tra pressioni economiche e dialogo, per un possibile risoluzione del conflitto.

Sanzioni più dure alla Russia sono un'opzione disponibile. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio a Kuala Lumpur, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "Abbiamo bisogno di una roadmap" su come poter mettere fine alla guerra in Ucraina ha detto Rubio, assicurando che gli Stati Uniti si impegnano con tutte le parti in causa per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia. Rubio ha incontrato a Kuala Lumpur il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.