Ultimo il decimo concerto all’Olimpico in diretta dal suo Parchetto

Ultimo ha regalato un’emozionante serata di musica e passione durante il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, trasmettendo in diretta dal suo parchetto e tenendo tutti con il fiato sospeso. Con il countdown ormai avviato, l’artista si prepara a annunciare il grande traguardo della sua carriera: il 13 luglio, sul palco dell’Olimpico, il pubblico assisterà a un momento che rimarrà nel cuore di tutti. La sua voce ci guiderà verso un nuovo entusiasmante capitolo.

