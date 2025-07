LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il circuito finale gruppo Maglia Rosa al comando

Segui in tempo reale l'epica tappa del Giro d’Italia Femminile 2025, un concentrato di emozioni e sorprese. Oggi, il gruppo maglia rosa guida il circuito finale, ma la gara è ancora tutta da scrivere. Chi riuscirà a imporsi nella volata finale? Resta con noi per aggiornamenti e analisi, perché ogni secondo conta verso il traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Se Chiara Consonni vuole partecipare alla volata deve assolutamente rientrare nel gruppo di testa. 13.57 Tentativo di riduzione del gap da parte del plotone inseguitore, 53 i secondi di svantaggio. 13.55 Le uniche corridore del drappello di testa rimaste dalla prima fuga di giornata sono Katia Ragusa (Human Powered Health), Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria) e Franziska Brauße (CERATIZIT Pro Cycling Team). 13.52 Se la frazione finisse così, Sarah Gigante perderebbe quasi un minuto nella classifica generale. 13.50 Inizia il circuito finale di 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il circuito finale, gruppo Maglia Rosa al comando

