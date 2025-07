Belen lancia la maschera vulvare | Parti intime da curare quanto il viso L’ironia pungente di Valentina Persia e la replica della showgirl

Belen Rodriguez sorprende ancora, questa volta con una proposta audace nel mondo del beauty: la maschera vulvare Mia Libre-Rebeya. Un prodotto innovativo, che invita a curare le parti intime con la stessa attenzione riservata al viso. L’ironia pungente di Valentina Persia non si fa attendere, ma la showgirl risponde con stile e determinazione. È un’idea che sfida i tabù e apre nuovi orizzonti per il benessere femminile, dimostrando che anche il coraggio può diventare un trend.

Roma, 10 luglio 2025 – Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta non per vicende sentimentali ma per una nuova iniziativa imprenditoriale nel mondo del beauty. La showgirl argentina, mamma single e felice, ha infatti lanciato un prodotto piuttosto inedito: una maschera idratante per la zona vulvare che si chiama Mia Libre-Rebeya. Il trattamento è pensato per prendersi cura della pelle dell’area intima, promuovendo idratazione e benessere, e viene presentato come parte della sua linea di cosmetici Beauty LIbre. La foto di Belen su Instagram. La novità è stata svelata direttamente su Instagram, dove Belen ha pubblicato una foto che la ritrae intenta ad applicare la maschera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net