Calciomercato Inter Chivu chiaro | ecco il primo obiettivo in difesa pronto l’affondo

Calciomercato Inter, le ultime sul possibile rinforzo dei nerazzurri per il reparto difensivo nella sessione estiva. Tutti i dettagli. L’ Inter ha scelto: Giovanni Leoni sarà il prossimo rinforzo per la difesa. Una decisione netta, maturata nelle ultime ore e che segna un cambio di rotta nella strategia del club. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha deciso di non aspettare ulteriori cessioni e di accelerare per il classe 2006 del Parma, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama italiano. Fino ad oggi, la linea del club era quella di finanziare eventuali operazioni in entrata attraverso uscite mirate. 🔗 Leggi su Internews24.com