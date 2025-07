Aveva 17 anni e un talento fuori dal tempo Poi è arrivato il dolore il burnout la fuga Amanda Anisimova si è fermata ha studiato ha dipinto Ora è in semifinale a Wimbledon Ma il vero traguardo è un altro

Amanda Anisimova, una talento precoce che ha attraversato il buio del burnout e della depressione, si è reinventata tra studi e pittura. Ora, a soli 23 anni, sfiora il sogno di Wimbledon e si prepara a conquistare la vetta del ranking WTA. La sua vera vittoria non sarà una coppa, ma il trionfo di una rinascita personale e sportiva che la consacrerà come esempio di resilienza e speranza nel mondo del tennis.

Non servirà una coppa per segnare il vero trionfo di Amanda Anisimova a Wimbledon 2025. La 23enne americana ha ritrovato sé stessa prima ancora che la vittoria: semifinale sull'erba londinese, ingresso imminente nella Top 10 del ranking WTA e, soprattutto, una rinascita personale che rende la sua parabola sportiva un caso emblematico. Dopo il buio della depressione e un ritiro temporaneo, Amanda è tornata più consapevole, più forte, più felice. Una storia che parla di talento, ma soprattutto di vulnerabilità e determinazione.

