Garlasco il mistero della tv accesa | i videogame e le sedie in posizione da gioco Chi c’era in quella stanza

Il mistero di Garlasco si infittisce: cosa svelano le tracce lasciate nel salotto di Chiara Poggi? La presenza della TV accesa, i videogiochi abbandonati e le sedie in posizione da gioco sollevano nuovi interrogativi sulla scena del crimine. Questo dettaglio appare come un tassello fondamentale per ricostruire gli ultimi istanti prima dell'omicidio, offrendo uno sguardo inedito su quanto accadde quella tragica mattina. Continua a leggere per scoprire di piĂą.

C’è un nuovo tassello nel puzzle del delitto di Garlasco che potrebbe essere di grande interesse investigativo: come si presentava il salotto di casa Poggi la mattina dell’omicidio. Due sedie, il mobile della tv pieno di oggetti, il televisore acceso. Si presentava così, agli occhi dei primi carabinieri che entrarono in casa Poggi dopo il delitto di Chiara, il salotto della villetta di via Pascoli a Garlasco dove si era appena consumato l’atroce delitto. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Non ricordo di aver visto immagini riconducibili a un videogioco ”, ha dichiarato il colonnello dell’Arma Gennaro Cassese nel corso della trasmissione Rai Chi l’ha visto?, che ha mostrato alcune immagini catturate dagli investigatori il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, il mistero della tv accesa: i videogame e le sedie in posizione da gioco. Chi c’era in quella stanza

