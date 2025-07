I Cesaroni Elda Alvigini su Amendola | Mette soggezione Le polemiche? Costruite

Elda Alvigini, iconica interprete di Stefania ne I Cesaroni, sta per tornare sul set dopo dieci anni di assenza, portando con sé la sua eleganza e bravura. La sua presenza suscita entusiasmo tra i fan e le polemiche costruite intorno alle sue scelte artistiche non fanno che accrescere il suo fascino. Con il suo talento, dimostra ancora una volta che il successo si alimenta anche di storie personali e di un amore incondizionato per la recitazione.

Era una delle attrici più amate de I Cesaroni ed è tornata sul set di una delle fiction più apprezzate dal pubblico. Parliamo di Elda Alvigini, sul piccolo schermo Stefania, conosciuta da tutti come la moglie di Ezio Masetti, almeno finché lui non è scappato con una brasiliana. Oggi non è più "la moglie di", è semplicemente se stessa, e tornerà in onda a distanza di 10 anni dalla parola fine della fiction insieme ai suoi colleghi – ma non tutti – che hanno fatto la fortuna della serie tv più care agli spettatori. Elda Alvigini, il rapporto con Claudio Amendola. Elda Alvigini è tornata sul set de I Cesaroni.

I Cesaroni 7: "La polemica di Claudio Amendola sul vecchio cast? Costruita" secondo Elda Alvigini - I Cesaroni 7 stanno per tornare, portando con sé emozioni, tensioni e grandi aspettative. Claudio Amendola si confronta con la nostalgia del vecchio cast, mentre Stefania De I Cesaroni difende il nuovo regista e rivela i retroscena delle prime scene.

