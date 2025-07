Infortunio Bremer | quando torna in campo il difensore della Juventus? Svelato il piano del club bianconero per riabbracciare il giocatore I prossimi passi

Il ritorno di Gleison Bremer in campo si avvicina, alimentando speranze e aspettative tra i tifosi della Juventus. Dopo un delicato infortunio al legamento crociato, il difensore brasiliano sta seguendo un rigoroso piano di recupero volto a garantirne il pieno reintegro. La società bianconera ha già delineato i prossimi passi: lavoro intensivo, monitoraggi costanti e una strategia mirata a rivederlo presto protagonista. La prossima tappa? La ripresa ufficiale in campo, un passo fondamentale per la Juventus e i suoi supporters.

Infortunio Bremer: quando torna dall’infortunio il difensore della Juventus? Ecco il piano dei bianconeri per rivedere in campo il proprio giocatore. Nessuna vacanza, solo lavoro, sudore e un obiettivo fisso in mente: tornare in campo da protagonista. Gleison Bremer, gigante brasiliano e leader della difesa della Juventus, sta bruciando le tappe per lasciarsi alle spalle il grave infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per 8 mesi, da ottobre. La sua determinazione è testimoniata dalle immagini che lui stesso pubblica sui social, dove è impegnato in un intenso programma di recupero personalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer: quando torna in campo il difensore della Juventus? Svelato il piano del club bianconero per riabbracciare il giocatore. I prossimi passi

