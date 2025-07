Boom in tv | Sinner e Cobolli a Wimbledon seguiti da un milione e mezzo di italiani

Un successo senza precedenti per il tennis italiano: la vittoria di Yannik sui quarti di Wimbledon e il duello tra Sinner e Cobolli hanno catturato l’attenzione di un milione e mezzo di italiani. Con numeri così impressionanti, il pubblico ha dimostrato quanto il tennis possa unire e appassionare. E tutto questo mentre i due match si svolgevano in contemporanea, dimostrando ancora una volta il grande appeal dello sport nel nostro paese.

Il match dei quarti vinto da Yannik su Shelton ha ottenuto 703 mila spettatori in media, 475 mila in media quelli che hanno seguito la sfida tra il romano e Djokovic. E i due match erano di fatto in contemporanea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Boom in tv: Sinner e Cobolli a Wimbledon seguiti da un milione e mezzo di italiani

In questa notizia si parla di: boom - sinner - cobolli - wimbledon

Swg, boom azzurri per 3 italiani su 4 merito Fitp, Sinner e Panatta volti iconici - L'edizione 2025 degli Internazionali d’Italia ha entusiasmato il pubblico, con il 75% degli italiani favorevoli al torneo grazie alle imprese di Sinner e Panatta, volti iconici del tennis.

A Wimbledon impresa di Flavio Cobolli: è per la prima volta ai quarti di finale. Ora in campo Lorenzo Sonego, nel tardo pomeriggio Jannik Sinner Vai su Facebook

Boom in tv: Sinner e Cobolli a Wimbledon seguiti da un milione e mezzo di italiani; Sinner (povero Dimitrov), Cobolli, Sonego: ascolto cresce a Wimbledon; Don Sinner, Quel bravo ragazzo Courier, Boom Boom Paolini e 5Stelle Zverev: povero Wimbledon, dai gesti bianchi all’avanspettacolo….

Boom in tv: Sinner e Cobolli a Wimbledon seguiti da un milione e mezzo di italiani - Il match dei quarti vinto da Yannik su Shelton ha ottenuto 703 mila spettatori in media, 475 mila in media quelli che hanno seguito la sfida tra il romano e Djokovic. gazzetta.it scrive

Sinner vince contro Shelton e va in semifinale a Wimbledon. Cobolli sconfitto da Djokovic - Jannik sul campo 1 contro Ben Shelton, Flavio per la prima volta sul centrale contro Novak Djokovic. Scrive ilsole24ore.com