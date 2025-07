Il diritto alla morte viola la Costituzione

Il delicato tema del diritto alla morte solleva profonde riflessioni sulla compatibilità con la nostra Costituzione. Nonostante alcune pronunce della Consulta abbiano aperto alla possibilità di considerare l’omicidio del consenziente, è fondamentale ricordare che la pietà non può sostituire il rispetto assoluto per l’indisponibilità della vita. La legge deve mantenere salda il suo ruolo, al di là delle opinioni pubbliche, tutelando valori imprescindibili e fondamentali per la nostra convivenza.

Il reato di omicidio del consenziente è stato riconosciuto compatibile con la Carta dalla Consulta. La quale, ora, non deve cedere all'opinione pubblica. La «pietà», infatti, non è un criterio giuridico e non può sostituire il principio di indisponibilità dell'esistenza.

