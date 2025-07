Aveva gioielli e argento nello zaino ma non sapeva perché

Un giovane tunisino, fermato dai carabinieri di Pergine Valsugana, aveva nello zaino gioielli e argento che destavano sospetti. La sua fuga all’atto del controllo ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari, portandoli a scoprire un possibile caso di ricettazione. Ma cosa ha portato i carabinieri a sospettare di più? La risposta svelerà un retroscena sorprendente sulla vicenda.

È stato denunciato per ricettazione di gioielli un ventenne tunisino fermato nei giorni scorsi dai carabinieri di Pergine Valsugana. I militari sono rimasti insospettiti dal fatto che, alla loro vista, il giovane avesse cercato di defilarsi. Inevitabile a quel punto il controllo, con annessa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

