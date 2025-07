Gaza morti civili palestinesi in aumento nei centri di aiuti GHF report CRI | Da maggio oltre 200 vittime e 2200 feriti in sparatorie di massa

L'aumento dei civili palestinesi uccisi a Gaza, con oltre 200 vittime e 2200 feriti da maggio, solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza e l’efficacia degli aiuti umanitari. I centri di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation, organizzazione affiliata a importanti enti come la Boston Consulting Group, sarebbero al centro di un contesto complesso e controverso, mettendo in discussione il loro ruolo e le implicazioni etiche. La situazione richiede attenzione immediata e approfondimenti per garantire protezione e sostegno autentico alla popolazione civile.

Al centro delle morti dei civili palestinesi ci sarebbero i centri di distribuzione degli aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation, organizzazione fondata dalla Boston Consulting Group con scopi persecutori Dalla creazione e dell'autorizzazione a operare come unica organizzazione di.

