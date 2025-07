Assalti alle aziende orafe catturato in Germania l' ultimo componente della banda

Un importante colpo di scena nel caso degli assalti alle aziende orafe di Arezzo: in Germania è stato catturato l'ultimo componente della banda romena, coinvolto in numerosi furti aggravati. L'arresto del cittadino romeno, avvenuto grazie alla cooperazione internazionale, rappresenta un passo decisivo per mettere fine a una serie di operazioni criminose che avevano scosso il mondo dell’oreficeria. La lotta al crimine non si ferma: continueremo a seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Arrestato il cittadino romeno accusato di furto aggravato in concorso, insieme ad altri quattro connazionali, per alcuni degli assalti alle ditte orafe della provincia di Arezzo avvenuti nel corso del 2024. Il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia ha comunicato la sua cattura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

