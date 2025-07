Start up italiana e stampa 3D sfida vinta contro gli ostacoli

In un panorama così dinamico, le startup italiane stanno dimostrando una straordinaria capacità di superare ostacoli e conquistare il mercato globale della stampa 3D. Con innovazioni all’avanguardia e una visione ambiziosa, queste realtà emergenti stanno trasformando le sfide in opportunità di successo, portando l’Italia a giocare un ruolo di primo piano in un settore in forte espansione. La sfida è appena iniziata, e i risultati sono sorprendenti…

Roma, 10 Lug. (askanews) - Secondo una recente indagine, il settore della stampa 3D ha raggiunto un valore di 28,1 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuo (CAGR) previsto tra il 18% e il 24%. Questo porterà il mercato a valere oltre 57,1 miliardi di dollari nel 2028. "Le potenzialità sono enormi", spiega Fabio Monteleone, ingegnere e amministratore di The Genesys, una startup innovativa che punta a rivoluzionare il settore. "Tuttavia, per un'espansione su larga scala è necessario superare alcuni limiti. La complessità delle macchine le rende inaccessibili ai meno esperti, mentre l'impossibilità di controllare il numero di copie stampabili da un file dissuade le aziende strutturate dall'ingresso in questo promettente mercato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Start up italiana e stampa 3D, sfida vinta contro gli ostacoli

In questa notizia si parla di: stampa - start - italiana - sfida

COMUNICATO STAMPA N. 3 Repubblica di San Marino, 8 luglio 2025 GRANDE QUALITA’ DI ISCRITTI AL 53° SAN MARINO RALLY IN PROGRAMMA IL 12 E 13 LUGLIO. SARA’ LA QUARTA SFIDA DEL TRICOLORE TERRA, TERRA STORICO E CIAR SPA Vai su Facebook

Start up italiana e stampa 3D, sfida vinta contro gli ostacoli; CARITAS ITALIANA * PARTITA DEL CUORE 2025 - CONFERENZA STAMPA : «“PROGETTO ACCOGLIENZA”, LA NAZIONALE CANTANTI SFIDA I POLITICI (10/7); Assia Grazioli-Venier e Gian Luca Passi de Preposulo, la sfida del SailGp purché sia italiana.

Start up italiana e stampa 3D, sfida vinta contro gli ostacoli - Secondo una recente indagine, il settore della stampa 3D ha raggiunto un valore di 28,1 miliardi di dollari nel 2024, con un tasso di crescita annuo (CAGR) previsto tra il 1 ... Segnala libero.it

Stampa Spagna, è sfida Barcellona-Milan per Jorginho - Da tempo il Barcellona è sulle tracce di Jorginho, 'regista' del Chelsea e della nazionale italiana, in scadenza di contratto con i Blues a giugno del prossimo anno. ansa.it scrive