Meloni sostegno a Kiev importante cooperazione su Difesa

L’Italia ribadisce il suo impegno a sostenere l’Ucraina nella difficile sfida contro l’aggressione russa, rafforzando la cooperazione tra le industrie della difesa. Questo supporto, fondamentale per preservare la sovranità e la sicurezza del popolo ucraino, si inserisce in una strategia più ampia di collaborazione internazionale. La nostra solidarietà e azione concreta sono essenziali per garantire che l’Ucraina possa continuare a difendersi efficacemente, anche di fronte alle minacce più brutali e persistenti.

"L'Italia continuerà a sostenere l'eroica resistenza del popolo ucraino, come ha fatto finora a 360 gradi" anche con la "cooperazione tra le nostre industrie della difesa, tra i temi che abbiamo trattato, che diventa sempre più centrale e su cui vogliamo continuare a investire. Sappiamo quanto è importante permettere all'Ucraina di continuare a difendersi, soprattutto dagli attacchi sempre più brutali con cui la Russia continua a colpire i civili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro bilaterale a margine della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, sostegno a Kiev, importante cooperazione su Difesa

In questa notizia si parla di: meloni - importante - cooperazione - difesa

Gaza, Meloni: “Lavoriamo per fine ostilità, importante missione Trump” - L'Italia e la Grecia si uniscono nell'impegno per la pace in Medio Oriente, puntando alla fine delle ostilità e garantendo l'accesso agli aiuti umanitari per Gaza.

Difesa, energia, investimenti: la premier Meloni incontra il Primo Ministro della Malesia Ibrahim https://www.corrierenazionale.net/2025/07/04/difesa-energia-investimenti-la-premier-meloni-incontra-il-primo-ministro-della-malesia-ibrahim/ ROMA – Rafforzame Vai su Facebook

Meloni, sostegno a Kiev, importante cooperazione su Difesa; «Sostegno a Kiev, importante la cooperazione sulla Difesa». Mosca attacca: a Roma ingordigia; Meloni, sostegno a Kiev, importante cooperazione su Difesa.

Meloni, sostegno a Kiev, importante cooperazione su Difesa - "L'Italia continuerà a sostenere l'eroica resistenza del popolo ucraino, come ha fatto finora a 360 gradi" anche con la "cooperazione tra le nostre industrie della difesa, tra i temi che abbiamo tratt ... Segnala msn.com

Meloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità - 'Sono molto soddisfatta che per la prima volta, proprio da Roma, anche gli Stati Uniti parteciperanno' alla riunione ... notizie.tiscali.it scrive