L'estate in coordinato di Belén e Luna Marì | mamma e figlia in Sardegna con i bikini total white

L'estate è alle porte e Belén Rodriguez si gode il suo meritato relax in Sardegna, accompagnata dalle sue dolci metà: i figli Luna Marì e il coordinato bianco che conquista. La showgirl argentina ci dimostra ancora una volta come il family style possa essere chic e divertente allo stesso tempo, dando il via a un trend irresistibile di look mini-me. Vuoi scoprire tutte le ispirazioni fashion di questa estate? Continua a leggere!

Belén Rodriguez ha dato il via alle sue vacanze in compagnia dei figli. Il suo trend preferito dell'estate? Quello dei look mini-me da realizzare con Luna Marì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: estate - belén - luna - marì

Belén Rodriguez cambia look: anticipa l’estate 2025 con i capelli biondo dorato - Belén Rodríguez anticipa l’estate 2025 con un nuovo look capelli biondo dorato. Preparandosi alla stagione calda, la showgirl sceglie di rinnovare il suo stile, stupendo i fan con un colore luminoso e glamour.

Il nome Luna Marì, figlia di Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, è diventato un marchio registrato. A detenerne i diritti è la showgirl e conduttrice argentina, che si è così assicurata l’esclusiva per la produzione di abiti, cosmetici e gioielli ispirati alla figlia. Vai su Facebook

Luna Marì regina di fiori: la figlia di Belén abbina l’abito multicolor alla borsetta metallica; Luna Mari come mamma Belen Rodriguez, la somiglianza è impressionante: la foto; Luna Marì veste griffata: a cena con mamma Belén è casual con la giacca college.