Essilux spicca il volo sulle notizie dell' ingresso di Meta con il 3%

EssilorLuxottica si distingue nel panorama finanziario grazie alle recenti voci di mercato riguardanti l’ingresso di Meta nel suo capitale. Le indiscrezioni, diffuse da Bloomberg, hanno suscitato grande interesse, portando il titolo a raggiungere picchi significativi in Borsa. Con una quota vicina al 3% e un investimento di quasi 3 miliardi di euro, questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo per il colosso dell’ottica, alimentando le attese degli investitori e aprendo a potenziali sinergie strategiche.

Milano, 10 lug. (askanews) - EssilorLuxottica resta poco sotto i livelli di ieri quando ha spiccato il volo in Borsa, nelle due piazze in cui è quotata, in seguito alle indiscrezioni, pubblicate da Bloomberg e rimbalzate su numerosi altri media, dell'ingresso di Meta nel suo capitale con una quota di quasi il 3% per un valore di poco meno di 3 miliardi di euro. Il titolo del gruppo leader globale nel settore dell'ottica ha segnato mercoledì 9 luglio a piazza Affari un incremento del 6,14% a 254 euro, con un massimo di seduta segnato a 255,90 euro. Alla Borsa di Parigi, Essilux ha avuto un rialzo del 5,64% attestandosi a 252,90 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net