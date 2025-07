Anche a Cattolica parte il servizio di monopattini e biciclette elettriche in sharing

voglia di promuovere una mobilità sostenibile e intelligente, offrendo ai residenti e ai visitatori un modo ecologico, pratico e divertente per spostarsi. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso una città più green e accessibile, contribuendo a ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita. Preparati a scoprire Cattolica in modo innovativo e sostenibile!

È partito ufficialmente nel fine settimana il nuovo servizio di noleggio di monopattini a propulsione elettrica e biciclette elettriche in modalità free-floating a Cattolica, realizzato in sinergia con i Comuni di Misano Adriatico, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano. Il progetto nasce dalla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Anche a Cattolica parte il servizio di monopattini e biciclette elettriche in sharing; Pure a Rimini e Cattolica grazie alla sinergia tra Telepass e Bit Mobility si potrà noleggiare un monopattino elettrico con il Telepass; Monopattini e Bici elettriche - Scooter & Bike Sharing.

