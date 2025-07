Incinta resta bloccata nel traffico sulla Pontina per un incendio | soccorsa dai carabinieri

Una donna in avanzato stato di gravidanza è rimasta bloccata nel traffico lungo la Pontina a causa di un vasto incendio di sterpaglie, creando un rischio immediato per lei e il suo bambino. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti prontamente, offrendo assistenza e garantendo la sicurezza della futura mamma. In momenti come questi, l'importanza di un intervento tempestivo e di una comunità solidale si fa ancora più evidente.

Rimasta imbottigliata nel traffico lungo la Pontina, in una delle giornate di grande caos a causa di un vasto incendio di sterpaglie divampato lungo la strada. E' la disavventura capitata a una donna in avanzato stato di gravidanza, che aveva bisogno di aiuto. Ad assisterla sono stati i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

