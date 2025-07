Von der Leyen respinta la sfiducia FdI non partecipa al voto | sarebbe un boomerang E il Pd si spacca in tre

La recente mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen è stata respinta, evidenziando le tensioni e le divisioni all’interno del Parlamento europeo. Con soli 175 voti favorevoli e molti parlamentari che hanno scelto di non partecipare, il risultato era prevedibile, ma lascia aperti nuovi interrogativi politici. La scena europea si prepara a ulteriori sfide, mentre il panorama politico italiano si frammenta, con il PD che si divide in tre. La partita è appena iniziata.

Era previsto e così è stato. La mozione di sfiducia (censura) contro la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, presentata dal parlamentare romeno Gheorghe Piperea, è stata respinta. Solo 175 i voti favorevoli. Per essere approvata avrebbe avuto bisogno dell'appoggio dei due terzi dei votanti, pari almeno alla maggioranza degli eletti (361 essendo i parlamentari di Strasburgo 720). Alto il numero di chi non ha partecipato al voto, come la delegazione di Fratelli d'Italia, che considera la mozione un autogol e comunque "non la nostra priorità".