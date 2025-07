Quando Chiara è stata uccisa… Omicidio Garlasco l’avvocato Lovati svela il retroscena sconosciuto

Il caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, ha sconvolto l’Italia, tra misteri e accuse mai del tutto chiarite. L’avvocato Lovati, protagonista di questa intricata vicenda, svela ora un retroscena inedito che potrebbe cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questo crimine che ha segnato una pagina oscura della cronaca italiana.

Il delitto di Garlasco è uno dei casi di cronaca nera più noti e controversi degli ultimi vent’anni in Italia. Risale al 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi, una giovane donna di 26 anni, viene trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. A fare la drammatica scoperta fu l’allora fidanzato Alberto Stasi, che dichiarò di aver trovato il corpo della ragazza riverso sulle scale interne della casa, in una pozza di sangue. Da quel momento iniziò un’indagine lunga, travagliata e ricca di colpi di scena. Nel tempo, la vicenda giudiziaria ha visto ribaltamenti clamorosi: Stasi fu prima assolto e poi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per omicidio volontario nel 2015. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it