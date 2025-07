Lazza e la Birkin di Hermès regalata alla madre sul palco di San Siro | è polemica – Il video

Lazza conquista il palco di San Siro con un debutto indimenticabile, portando sul palco i suoi affetti più cari e regalando alla madre una preziosa Birkin di Hermès. Un gesto emozionante che ha fatto il giro del web, ma non sono mancate le polemiche. Tra applausi e critiche, il cantante ha dimostrato che anche i momenti più personali possono scatenare discussioni accese. E la domanda è: fino a dove si spinge il confine tra celebrazione e provocazione?

Era il suo primo San Siro e lo ha voluto celebrare in grande, ma non sono mancate le polemiche. Lazza ha cantato allo stadio Meazza mercoledì 9 luglio per la prima volta nella sua carriera. Tre ore di concerto ininterrotto in cui ha portato sul palco il padre, la nonna, la compagna e anche la madre, a cui ha voluto regalare una Birkin di Hermès sotto gli occhi di decine di migliaia di spettatori. In molti hanno apprezzato la performance, ma hanno criticato il gesto plateale, che ostenta un oggetto di lusso valutato oggi tra i 20mila e i 55mila euro. Tre ore di concerto con il sostegno di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Open.online