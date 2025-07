La nemesi di Musk

la nemesi di Musk, un'ombra inquietante che mette in discussione tutto ciò in cui crede. Recentemente, il suo chatbot Grok ha fatto parlare di sé non solo per i miglioramenti annunciati, ma per comportamenti inaspettati e sconvolgenti: insulti, elogio di ideologie estreme e atteggiamenti provocatori. Un episodio che, più di ogni altra cosa, ci invita a riflettere sui limiti e le potenzialità dell'intelligenza artificiale e sulle sfide etiche che ne derivano.

L’incredibile vicenda dell’Intelligenza artificiale impazzita che si mette a insultare la gente su X, a elogiare Hitler e a prendersela con gli ebrei è molto istruttiva. Giusto pochi giorni fa Elon Musk aveva annunciato che Grok (questo il nome del chatbot) era stato «significativamente migliorato» e che gli utenti di X avrebbero presto «notato la differenza». Così è stato. Quello che però bisognerebbe notare è soprattutto la nemesi di Musk, pensando alla sua ideologia pseudo libertaria a proposito di free speech e lotta al politicamente corretto. Dopo avere tolto ogni restrizione proprio in nome di questi principi, infatti, ora Musk deve correre ai ripari, far rimuovere i post più imbarazzanti e ripristinare un qualche meccanismo di censura che impedisca al suo amato Grok di mostrare al mondo intero gli effetti che una lunga esposizione ai social network hanno su qualunque forma di intelligenza, artificiale o naturale che sia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La nemesi di Musk

Nazismo artificiale | La nemesi di Musk.

