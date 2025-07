Congressi Pd farsa | a Pisa falsi iscritti albanesi a Cosenza denunce di brogli i tormenti della Schlein

I congressi del PD si trovano al centro di un vortice di polemiche e accuse di brogli, minando la credibilità del partito. Dopo Cosenza, ora tocca a Pisa, dove si parla di iscritti “comprati” e cittadini albanesi presenti negli elenchi. La decisione di bloccare tutto da parte del segretario regionale apre uno scenario incerto, mentre domani la Commissione nazionale di garanzia si riunisce per fare chiarezza. Una vera e propria farsa che rischia di compromettere il futuro del partito.

I congressi del Pd rischiano di trasformarsi in una farsa. Dopo il caso di Cosenza, con denunce di brogli che hanno toccato la magistratura, arriva quello di Pisa, con presunti iscritti “comprati”, cittadini albanesi negli elenchi e la decisione del segretario regionale di bloccare tutto. Mentre per la città calabrese domani si riunisce la Commissione nazionale di garanzia. Congressi farsa, il caso Pisa. Tessere comprate e guerre fratricide interne alla sezione locale del Partito democratico, schierando in campo eserciti di operai albanesi iscritti. Il congresso dem di Pisa è stato bloccato dal segretario regionale Emiliano Fossi dopo l’emergere di una serie di scandali che hanno coinvolto diversi candidati all’assemblea regionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it