Meloni a Zelensky | Continueremo a sostenere la resistenza ucraina Firmati accordi per 10 miliardi

Giorgia Meloni rassicura Zelensky: l’Italia continuerà a sostenere con determinazione la resistenza ucraina, rafforzando la cooperazione tra industrie della difesa e impegnandosi per investimenti strategici. Un impegno che riflette la solidarietà e la volontà di rafforzare i legami tra i due paesi in un momento cruciale. In questa cornice, si apre un nuovo capitolo di collaborazione internazionale, volto a garantire stabilità e sicurezza.

"L'Italia continuerà a sostenere l'eroica resistenza del popolo ucraino, come ha fatto finora a 360 gradi, anche con la cooperazione tra le nostre industrie della difesa, un tema centrale su cui vogliamo continuare a investire". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto le dichiarazioni congiunte al termine del colloquio bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine dei lavori della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma. Meloni ha ribadito l’obiettivo condiviso di costruire un futuro di pace, libertà e sovranità per l’Ucraina. "Questa conferenza ha l'obiettivo comune di aiutare l'Ucraina a costruire quel futuro di pace, libertà e sovranità che la Russia, con la sua aggressione vorrebbe negare, e che il popolo ucraino continua a difendere con determinazione e orgoglio". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni a Zelensky: "Continueremo a sostenere la resistenza ucraina". Firmati accordi per 10 miliardi

