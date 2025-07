Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa stop a 66 voli

Lo sciopero dei sindacati di base negli aeroporti di Linate e Malpensa ha provocato la cancellazione di 66 voli e numerosi disagi per passeggeri e compagnie aeree. Questa protesta, che coinvolge lavoratori di diverse aziende, è volta a difendere il potere d'acquisto dei salari, che in pochi anni si è drasticamente ridotto. La situazione evidenzia le tensioni e le difficoltà nel settore, mettendo a rischio la qualità del servizio e la mobilità.

Lo sciopero proclamato dai sindacati di base negli aeroporti milanesi ha causato la cancellazione di 64 voli, 34 a Linate e 32 a Malpensa, generando ritardi e cancellazioni di voli e disagi nel servizio di consegna dei bagagli (handling). Lo annunciano le organizzazioni dei lavoratori che sottolineano come la protesta coinvolge i lavoratori di "varie aziende" e ha come obiettivo "la difesa del potere d'acquisto dei salari che in pochi anni si √® ridotto di oltre il 20%". In particolare i sindacati di base chiedono "il pagamento delle maggiorazioni domenicali, del lavaggio degli indumenti da lavoro Dpi e del corretto pagamento delle ferie, oltre al riconoscimento di adeguamenti salariali aziendali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli

