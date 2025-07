L'assurda giustificazione di Vannacci dopo l'insulto sessista a Carola Rackete | Gambe pelose sono una scelta

Un episodio che lascia senza parole, quello di Roberto Vannacci. L’europarlamentare della Lega ha scatenato un putiferio sui social con un commento sessista, giustificando il suo insulto con una scusa alquanto discutibile: "le gambe pelose sono una scelta". Un atteggiamento che solleva ancora di più il velo sull’importanza di rispettare tutti, indipendentemente dalle differenze. È fondamentale riflettere su come il rispetto debba prevalere sulla superficialità e sui pregiudizi. Continua a leggere.

Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, ha esultato sui social per la notizia delle dimissioni di Carola Rackete dal Parlamento europeo, e non ha fatto mancare un insulto sessista: una foto delle gambe di Rackete, con dei peli visibili. Poi si è difeso: "Si tratta di una scelta deliberata della signora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rackete - vannacci - insulto - sessista

