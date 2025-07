Phisikk du role – Piersilvio | Il figlio e la voglia di politica

Nel mondo della televisione, i palinsesti Mediaset sono diventati ormai un vero e proprio palco politico, dove la politica si trasforma in spettacolo e il pubblico, spesso, si limita a guardare da casa. Piersilvio Berlusconi, con la sua visione, sembra aver capovolto i ruoli, portando l’attenzione su un palco mediatico che riflette le tensioni e le contraddizioni della nostra società . Ma quale sarà il futuro di questa commistione tra politica e intrattenimento?

La presentazione dei palinsesti Mediaset è dunque diventata un evento politico? Ci starebbe pure: se la politica è scappata via da luoghi deputati come Montecitorio e Palazzo Madama per tramutarsi in fiction, peraltro frequentata – dal lato degli interessati al suo spettacolo – quasi esclusivamente dal popolo dei telespettatori ( un po’ agĂ©e) seduti in salotto a sgranocchiare il dopocena davanti a qualche talk adornato di maleparole, quale migliore momento per auto-celebrare politica e tv nella fulgida tradizione di famiglia? Sia chiaro: per i contenuti extra palinsesto dell’allocuzione di Piersilvio possiamo tranquillamente rinviare all’appuntamento dell’anno scorso, quando i giornali commentarono con titoloni i suoi larvati rimbrotti alla dirigenza del partito di famiglia, talune aperture di risonanza politically correct, e le elusioni delle domande sul suo futuro politico, lasciando immaginare d’essere a qualche passo dalla “discesa in campo” oppure no, fate voi. 🔗 Leggi su Formiche.net