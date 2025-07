Per Leao è la fine | il Milan non ha scuse

Per Rafael Leao, la fine del 2023 rappresenta un momento cruciale: il Milan si trova a dover fare i conti con una rivoluzione inaspettata. La partenza di Theo Hernandez, che ha scelto l’Arabia Saudita, chiude un capitolo fondamentale per i rossoneri. Dopo settimane di incertezza, il club ha dovuto agire in fretta per evitare che le perdite si moltiplichino. La questione Leao diventa ora il nuovo grande banco di prova: come reagirà il Milan a questa sfida?

Non doveva finire così per Rafael Leao: l’esterno portoghese dovrà fare i conti con il Milan, che chiude definitivamente un’era Con l’addio di Theo Hernandez si chiude un capitolo importante per il Milan. Dopo settimane di incertezza, il difensore ha scelto l’ Arabia Saudita come destinazione finale: in scadenza di contratto nel 2026, il Milan rischiava di perderlo a parametro zero, motivo per cui nelle ultime settimane ha cercato soluzioni sia in Italia che all’estero. Sebbene la volontà di Theo fosse sempre stata quella di restare in Europa, nel calcio che conta, l’ Al-Hilal è stato l’unico club a farsi avanti con decisione e alla fine si è definitivamente aggiudicato il calciatore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse

