Il racconto romanzato della cybersecurity secondo Hollywood | mito o realtà?

Se pensi che la sicurezza informatica sia fatta di tastiere fumanti, grafici 3D che riconoscono i movimenti delle persone e un hacker solitario che in dieci secondi ‘entra nel Pentagono’, è (anche) colpa di Hollywood. Film e serie TV hanno creato un immaginario affascinante ma, diciamolo, profondamente fuorviante. Eppure, la verità è molto più noiosa e anche molto più pericolosa. Oggi vogliamo fare chiarezza e raccontarti cosa succede davvero dietro uno schermo quando parliamo di attacchi cyber, e perché strumenti concreti come aggiornamenti, password manager e sapere come usare VPN contano più di qualsiasi gadget cinematografico. 🔗 Leggi su Screenworld.it