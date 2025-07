Parificazione del bilancio regionale la Procura contabile punta il dito su mobilità passiva in sanità e crediti inesigibilli

La procura contabile evidenzia squilibri e criticità nei conti regionali, concentrandosi su mobilità passiva in sanità e crediti inesigibili. Nella sua relazione durante la parificazione del Rendiconto generale della Regione per il 2023, il procuratore Antonietta Bussi ha sottolineato l’urgenza di interventi concreti per garantire trasparenza e sostenibilità finanziaria, invitando le istituzioni a rimettere in ordine le poste di bilancio più problematiche.

Crediti di “dubbia esigibilità” e la mobilità sanitaria. Sono i due capitoli di spesa del bilancio regionale sui quali si è appuntata l’attenzione del procuratore regionale contabile Antonietta Bussi. Nella sua relazione durante la parificazione del Rendiconto generale della Regione per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: regionale - parificazione - bilancio - contabile

Parificazione del bilancio regionale: pesano sanità, trasporto pubblico ed economia in affanno - La parificazione del bilancio regionale evidenzia come i pesanti fardelli di sanità, trasporto pubblico ed economia in affanno abbiano influito sulla stabilità finanziaria.

