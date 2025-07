Nuovo blitz dei temporali in Emilia-Romagna poi ritorno del grande caldo | ecco quando

L'Emilia Romagna si prepara a un nuovo episodio di maltempo, con temporali che hanno sconvolto le giornate estive. Dopo questa breve tregua, caratterizzata da temperature più fresche, si preannuncia un ritorno del grande caldo all'inizio della prossima settimana. Ma prima di godere nuovamente di giornate soleggiate, ci attende un'ultima sfida meteorologica: ecco quando arriverà il prossimo scorcio di instabilità .

Bologna, 10 luglio 2025 – Questi ultimi giorni di luglio sono stati caratterizzati da maltempo e un forte abbassamento delle temperature. Ora i temporali si sono placati ed è tornato il sereno con un clima gradevole e temperature minime di 2-3 gradi più basse della media del periodo (che dovrebbero essere intorno ai 18 gradi nelle aree urbane). Prima che però torni il grande caldo previsto per l’inizio della prossima settimana, ci sarà un nuovo blitz delle piogge nel weekend – già a partire dalla giornata di venerdì, ma soprattutto nella giornata di domenica – a rovinare momentaneamente l’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo blitz dei temporali in Emilia-Romagna, poi ritorno del grande caldo: ecco quando

In questa notizia si parla di: temporali - caldo - blitz - emilia

Meteo: Crisi Estiva 2025 Imminente, Temporali e Meno Caldo al Nord - L’Estate 2025 si appresta a vivere una svolta inaspettata: temporali intensi e un calo delle temperature al Nord segneranno il suo volto, annunciando una crisi meteorologica senza precedenti.

Nel corso delle ultime ore un intenso fronte atlantico pilotato da una saccatura sul Mare del Nord ha attraversato parte del Nord Italia, soprattutto Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna distribuendo rovesci e temporali. I fenomeni sono stati particolarmente i Vai su Facebook

Nuovo blitz dei temporali in Emilia-Romagna, poi ritorno del grande caldo: ecco quando; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; Nord flagellato dal maltempo, dopo il caldo arrivano i temporali in 3 regioni. Al Centro-Sud resiste l’afa.

Nuovo blitz dei temporali in Emilia-Romagna, poi ritorno del grande caldo: ecco quando - L’irruzione delle piogge può guastare il weekend, poi dalla prossima settimana la risalita dell’alta pressione porterà a temperature fino a 33- Scrive ilrestodelcarlino.it

Blitz dei temporali in Emilia-Romagna, c’è la data: il caldo ... - Romagna, c’è la data: il caldo africano va in pausa Veloce irruzione rinfrescante in regione, che abbasserà le temperature. Come scrive ilrestodelcarlino.it