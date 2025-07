Nasce la prima scuola di sondaggi e comunicazione politica in Italia | tre giorni di formazione iscrizioni aperte

Se sei appassionato di politica, analisi e comunicazione, questa è l’occasione che aspettavi. Nasce in Italia la prima scuola dedicata a sondaggi e comunicazione politica, con tre giorni di formazione intensiva. Con oltre 200 sondaggi realizzati e più di 50 campagne elettorali curate, Bidimedia e Propaganda condividono il loro expertise per prepararti al meglio. Iscriviti ora e trasforma la tua passione in competenza concreta!

Oltre 200 sondaggi realizzati. Più di 50 campagne elettorali curate da Propaganda. Dall'esperienza di Bidimedia, uno dei principali riferimenti indipendenti nel mondo dell’analisi politica e dei sondaggi in Italia, nasce la Scuola di Sondaggi e Comunicazione Politica, promossa dalle due aziende. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

