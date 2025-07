Incendio a Viterbo in fiamme campo sulla Cassia nord

Un incendio devastante si è scatenato a Viterbo sulla Cassia Nord, creando un’imponente colonna di fumo visibile da lontano. Le fiamme, nate intorno alle 12 di oggi, tra un distributore di carburante e il kartodromo, hanno rapidamente coinvolto un campo, mettendo a rischio sicurezza e ambiente. La causa resta ancora da accertare, ma la pronta risposta dei vigili del fuoco è fondamentale per contenere il disastro.

Incendio sulla Cassia nord a Viterbo. È divampato intorno alle 12 di oggi, 10 luglio, tra un distributore di carburante e il kartodromo. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, hanno interessato un campo, da cui si è sollevata un'alta colonna di fumo ben visibile anche dal centro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - viterbo - cassia - nord

Grave incendio a Viterbo, in fiamme l’Università della Tuscia: si alza colonna di fumo nero - Un grave incendio ha colpito l'Università della Tuscia a Viterbo, sollevando una colonna di fumo nero visibile da lontano.

ViterboToday Vai su Facebook

Incendio a Viterbo, in fiamme campo sulla Cassia nord; Terreno in fiamme sulla Cassia Nord, vigili del fuoco e protezione civile per domare l'incendio; Viterbo - Incendio a ridosso della Cassia nord, anziano intossicato soccorso dall'eliambulanza.

Viterbo, un incendio nella notte devasta la tipografia Union Printing - Un violento incendio ha devastato l'impianto di stampa della Union Printing lungo la Cassia Nord, al chilometro 87, poco prima della mezzanotte scorsa. Si legge su ilmessaggero.it

Incendio in locali azienda tipografica di Viterbo - Ansa.it - una nota azienda operante nel settore stampa a livello nazionale situata al chilometro 87 della Cassia Nord a Viterbo. Secondo ansa.it