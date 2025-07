Beautiful trame settimanali dal 12 al 18 luglio 2025 | Eric socchiude gli occhi e respira in autonomia

Scopri le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 luglio 2025 di Beautiful, dove i protagonisti si preparano a vivere momenti di grande suspense e rivelazioni sorprendenti. Eric socchiude gli occhi, respirando con autonomia, mentre le trame si intensificano tra passione, tradimenti e tensione familiare. Cosa ci riserveranno gli episodi prossimi? Non resta che immergersi nel mondo dei Forrester, perché le emozioni sono assicurate e ogni episodio promette colpi di scena irresistibili.

Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 12 al 18 luglio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Eric, che mostrerà i primi deboli segnali di ripresa. Questo però non basterà a cancellare i timori di Ridge. Trame settimanali Beautiful: Eric socchiude gli occhi. Dopo l’intervento, il patriarca della Forrester Creations è in terapia intensiva. Finn e Bridget accompagnano Ridge, Brooke e Steffy al suo capezzale, e tutti rivolgono a Eric parole di incoraggiamento, pregando perché possa dare qualche segno di ripresa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, trame settimanali dal 12 al 18 luglio 2025: Eric socchiude gli occhi e respira in autonomia

