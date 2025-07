Picchia in casa il suo bassotto fino a ridurlo in fin di vita | il cane salvato dalla fidanzata e un amico

Una storia di crudeltà inaccettabile scuote la comunità: un uomo di 30 anni è stato denunciato per aver brutalmente maltrattato il suo bassotto, portandolo in fin di vita. Fortunatamente, grazie alla prontezza della fidanzata e di un amico, il cane è stato salvato e ora riceve le cure necessarie. Un episodio che non deve mai più ripetersi, perché il rispetto e il valore della vita animale sono irrinunciabili. Continua a leggere.

I Carabinieri di Figline Valdarno hanno denunciato un 30enne per il reato di maltrattamento di animali: l'uomo, senza apparente motivo, avrebbe massacrato il suo cagnolino, ora in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

