Pier Silvio Berlusconi apre le porte a una nuova era politica, cercando giovani talenti pronti a portare energia e innovazione. La ricerca di “volti nuovi” in Forza Italia segna un cambio di passo, mentre il futuro di figure storiche come Antonio Tajani si fa incerto. Un casting che promette di rivoluzionare il panorama politico italiano: sarà questa la svolta che attendiamo?

«Volti nuovi», ha detto Pier Silvio Berlusconi parlando di Forza Italia. E tutti hanno subito pensato al futuro in bilico di Antonio Tajani, ormai prossimo ai 72 anni nel mese di agosto, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale («il piĂą sfigato della storia», per auto-definizione), uno che quando viene visto da un abitante del Nord operoso è subito abbinato all’immagine di qualche sagra ciociara con piatti tipici. Il problema è proprio Tajani, secondo i “ berluscones ” duri e puri, che poi se si abbina al consuocero Paolo Barelli (il figlio è sposato con la figlia di Tajani) il risultato è disastroso, sempre per quel discorso dell’eccessiva attitudine romano-centrica del partito: servirebbe qualcuno con uno “slang lombardo”, e anche «nervosetto nella figura fisica», insomma uno che non suda quando fa caldo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il casting di Pier Silvio alla ricerca dei giovani col quid: le pillole del giorno

