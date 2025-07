Gallipoli | cadavere di una donna in mare Rinvenuto stamattina

Un tragico ritrovamento scuote Gallipoli questa mattina: il corpo di una donna anziana, residente a Roma e da tempo amante del Salento, è stato rinvenuto nelle acque del litorale sud. La scoperta, fatta da un bagnino, ha subito suscitato curiosità e preoccupazione nella comunità locale. Riportata a riva, la vicenda si infittisce mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questo drammatico evento.

Appartiene ad un’anziana residente a Roma, sposata con un uomo originario della provincia di Lecce e che era solita trascorrere ogni anno un periodo di vacanza nel Salento, il corpo recuperato questa mattina nelle acque antistanti il litorale sud di Gallipoli. A scorgere la sagoma galleggiare in mare è stato un bagnino in servizio presso il Lido San Giovanni che si è subito tuffato per raggungerla e prestare eventuale soccorsi. Riportata a riva, la donna era però già priva di vita ed ogni tetativo di rianimarla anche da parte del personale del servizio 118 poi sopraggiunto è risultato vano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli per effettuare gli accertamenti del caso e far luce su quella che appare una tragedia causata da un probabile malore. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Gallipoli: cadavere di una donna in mare Rinvenuto stamattina

