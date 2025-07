Grano persi altri 5 euro a tonnellata a Foggia Coldiretti Puglia | Subito un tavolo di crisi

Il grano pugliese continua a perdere terreno, con altri 5 euro a tonnellata, portando i prezzi a soli 300 euro. La situazione, denunciata da Coldiretti Puglia, richiede interventi immediati: è urgente convocare un tavolo di crisi per tutelare gli agricoltori e preservare la qualità e la quantità del raccolto. Solo con azioni concrete si potrà affrontare questa emergenza e rilanciare il settore cerealicolo regionale.

Il grano pugliese perde altri 5 euro a tonnellata, un drammatico trend al ribasso che ha portato il frumento ad una quotazione di 300 euro a tonnellata, e che rischia di mettere a repentaglio anche l'attuale campagna di raccolta, caratterizzata da qualità eccellente e quantità in calo, con la.

