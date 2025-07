Il 95% degli intervistati promuove un nuovo ruolo delle farmacie Ma il rischio è che non tutte riescano a rispondere in ugual maniera alla domanda crescente

L’Italia sta vivendo una trasformazione delle farmacie, che non sono più solo punti di acquisto di medicinali, ma veri e propri centri di ascolto, prevenzione e servizi sanitari. Il 95% degli intervistati sostiene questa evoluzione, riconoscendo il ruolo centrale di queste strutture nella sanità territoriale. Tuttavia, con la crescente domanda, si delinea un rischio: non tutte le farmacie riusciranno a rispondere efficacemente alle nuove sfide, aprendo la strada a un dibattito cruciale sul futuro del settore.

L 'Italia che entra in farmacia, non lo fa solo per acquistare medicinali, ma sempre più spesso, lo fa per cercare ascolto, prevenzione, servizi sanitari e consigli. È un'Italia che riconosce a queste strutture un ruolo sempre più centrale nella sanità territoriale, e che chiede, con forza, di ampliarne le funzioni. Secondo l'ultimo rapporto Censis-Federfarma, il 92% degli italiani considera le farmacie un punto di riferimento per i più fragili e, il 95%, ne valuta positivamente il ruolo attuale. Dietro questi numeri, tuttavia, c'è una trasformazione profonda, che ha preso slancio durante la pandemia e oggi si consolida in una nuova visione della salute: più vicina, più accessibile, più quotidiana.