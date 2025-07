Meloni gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità

È un momento storico che segna una svolta significativa nel sostegno internazionale all'Ucraina. Meloni esprime soddisfazione per la partecipazione degli Stati Uniti alla call dei Volenterosi, con l'invio del generale Kellogg, inviato speciale del presidente Trump. Questo gesto rappresenta un chiaro segnale di unità e impegno condiviso per la sicurezza e il progresso della regione. La collaborazione globale è essenziale per ottenere risultati concreti e duraturi, perché la pace si costruisce insieme.

"Sono molto soddisfatta che per la prima volta, proprio da Roma, anche gli Stati Uniti parteciperanno" alla riunione dei Volenterosi "con l'inviato speciale per l'Ucraina del presidente Trump, il generale Kellogg: credo che sia un segnale chiaro e un chiaro esempio dell'unità con cui continuiamo a lavorare per la sicurezza dell'Ucraina, che è anche la nostra sicurezza, e per restituirle quel frutto di pace e di libertà e di prosperità che merita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro bilaterale a margine della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità

In questa notizia si parla di: meloni - volenterosi - segnale - unità

Ucraina, summit volenterosi senza Meloni. La premier: “Noi coerenti, no invio truppe” - In un summit dedicato alla crisi in Ucraina, nonostante l'assenza della premier Giorgia Meloni, il gruppo dei "volenterosi" si è riunito.

Meloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità; «Sostegno a Kiev, importante la cooperazione sulla Difesa». Mosca attacca: a Roma ingordigia; Meloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità.