Una Bmw 7 cavalli e ammanchi per 500mila euro | il Pd travolto dal caso delle spese pazze all’Agenzia per la mobilità di Modena

Uno scandalo scuote il Pd di Modena: tra spese folli, una BMW da 7 cavalli e un ammanco di oltre 500mila euro, il caso “aMo” mette in crisi la credibilità dei dem locali. Un’operazione finanziaria opaca che coinvolge figure di spicco, tra cui Stefano Bonaccini, e solleva pesanti interrogativi sulla gestione pubblica delle risorse. È il momento di fare luce su questa vicenda e proteggere la trasparenza democratica.

Ammanchi per 500mila euro e uno scandalo politico che travolge il Pd. È il "caso aMo", dal nome dell' Agenzia per la mobilità di Modena guidata da figure di spicco dei dem locali e, in particolare, dell'area legata a Stefano Bonaccini. Un ammanco da oltre 500mila euro: fra le spese pazze una Bmw e sette cavalli. Il caso, di cui dà ampio conto un'inchiesta di La Verità, è questo: Daniele Berselli, il direttore generale dell'Agenzia – controllata al 100% da enti pubblici con il Comune di Modena capofila con il 45% delle quote – si trova a dover fare personalmente un bonifico urgente, poiché la dipendente che se ne occupa abitualmente è in malattia; si accorge di un bonifico da 7mila per un viaggio in Brasile che lo mette sul chi va là, perché percepisce come non regolare; a quel punto il vaso di pandora è aperto: i conti vengono scandagliati e si scoprono 506mila euro di ammanco, suddivisi in oltre 450mila euro di bonifici e 50mila euro di prelievi e spese non giustificate, avvenuti tra il 2022 e il 2025.