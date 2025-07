Peccato che sei guarita dal tumore eri meglio calva… Squallidi haters contro la giornalista Sabrina Scampini

Sabrina Scampini, giornalista di Quarto Grado, ha deciso di reagire con coraggio e dignità di fronte a commenti ignobili e lesivi. Dopo aver condiviso lo screenshot di un messaggio offensivo, ha scritto: "Il rispetto e la sensibilità sono valori fondamentali. La malattia non è motivo di scherno o insulti." La sua testimonianza è un poderoso richiamo alla compassione e all'empatia, dimostrando che la vera forza sta nel rispondere con integrità.

Sabrina Scampini, giornalista Mediaset di Quarto Grado, ha denunciato pubblicamente un hater sui social. Il commento offensivo, scritto da Alessandra Allegra Pomo, recita: ”Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita”. Ed ancora: “Peccato, era meglio calva.”. La Scampini ha deciso di non restare in silenzio: ha screenshottato il messaggio e lo ha condiviso sul proprio profilo. La giornalista, che in passato ha avuto un tumore, scrive: ”I commenti odiosi normalmente li ignoro, altrimenti non potrei fare questo lavoro”, ha scritto su Instagram. ”Però ci sono volte in cui esagerano e allora mi arrabbio”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it