Caffè Alzheimer | siete tutti invitati Socialità e condivisione

In un mondo che corre veloce, il progetto "Caffè Alzheimer" apre le sue porte a Città di Castello, offrendo uno spazio di socialità, condivisione e supporto per le persone colpite dalla malattia e i loro familiari. Ideato dalla Cooperativa “La Rondine”, questo innovativo punto di incontro nel verde del parco Muzi Betti mira a combattere l’isolamento e rafforzare i legami comunitari. Un’occasione da non perdere: siete tutti invitati a partecipare e fare la differenza!

Città di Castello, 10 luglio 2025 - Si chiama "Caffè Alzheimer ". E' il progetto, fra i pochi di questo genere a livello nazionale, ideato dalla Cooperativa "La Rondine", che lo ha finanziato con la costruzione di una casa in legn o che sarà appunto il contenitore dell'iniziativa all'interno bellissimo parco messo a disposizione dalla residenza protetta Muzi Betti. I "caffè alzheimer" nascono per combattere l'isolamento, offrendo sostegno emotivo e strumenti pratici per affrontare la malattia. Con questo progetto, e ne seguiranno altri tutti all'interno della Muzi Betti (laboratorio di innovative sperimentazioni come la prima edicola in Italia con la lettura di giornali e libri) la Cooperativa vuole dare alla struttura geriatrica, già ricca di molte attività e iniziative, un supporto ulteriore per un sostegno specifico ai familiari e agli utenti malati di Alzheimer, con il proprio personale di psicologi e psicoterapeuti coordinati da Valentina Tellini in stretta collaborazione con la USL Umbria 1 e con l'importante supporto scientifico di Alberto Trequattrini, dirigente medico neurologo e psichiatra, responsabile struttura semplice "disturbi cognitivi aziendali" USL Umbria 1.