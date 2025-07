Lo studente con disabilità | chi è diritto all’istruzione e all’educazione il docente e il ruolo del Dirigente

L’inclusione scolastica rappresenta un pilastro fondamentale per garantire un’educazione equa e accessibile a tutti. In questa guida, esploreremo i diritti degli studenti con disabilità, il ruolo chiave dei docenti e del dirigente scolastico nel creare un ambiente accogliente e rispettoso delle diversità. Scopriremo come le normative vigenti possano favorire un percorso scolastico realmente inclusivo, affinché ogni studente possa sviluppare al massimo le proprie potenzialità.

Questa guida nasce per offrire un quadro chiaro e completo della normativa e delle direttive ministeriali relative agli alunni e studenti con disabilità. L’obiettivo è promuovere un clima scolastico veramente inclusivo, dove ogni studente possa ricevere un’istruzione adeguata alle proprie capacità e potenzialità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La legge italiana riconosce a ogni alunno con disabilità, incluso chi ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, il pieno diritto all'inclusione scolastica. Questo diritto non è solo teorico, ma concretamente garantito da una serie di norme come la Legge 1

