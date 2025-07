Buchanan torna all’Inter ma non resta | in Serie A un club lo vuole – Sky

Buchanan sta per tornare all’Inter dopo prestiti in Spagna e l’esperienza con la Nazionale canadese, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. Secondo Sky Sport, infatti, il club più deciso a portarlo via dalla Serie A è il Sassuolo, che vorrebbe sfruttare le sue qualità. La sua avventura nerazzurra potrebbe dunque essere breve: il suo talento ha già catturato l’attenzione di altre squadre italiane, pronte a scommettere su di lui.

Buchanan è pronto a fare ritorno all'Inter dopo il prestito in Spagna e la recente avventura con la Nazionale canadese. L'esterno classe 1999 rientrerà a Milano, ma la sua permanenza in nerazzurro non è affatto scontata. Anzi, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ipotesi più concreta è quella di una nuova partenza, questa volta con destinazione Serie A. INTERESSE IN ITALIA – A mostrare un forte interesse per il giocatore è il Sassuolo, fresco di promozione nel massimo campionato italiano. Il club emiliano è alla ricerca di rinforzi di qualità e quantità sugli esterni, e Tajon Buchanan è un profilo che piace molto per la sua duttilità e il potenziale ancora da esprimere pienamente in Italia.

