Investitori puntano su reddito fisso | ecco perchè

Gli investitori globali stanno rafforzando le loro posizioni in reddito fisso e liquidità, pronti a fronteggiare l’incertezza economica e la crescente volatilità dei mercati nei prossimi 12 mesi. Questa strategia riflette una ricerca di stabilità e protezione, come evidenziato dallo studio Gatekeeper Pulse® di PGIM. In un contesto così complesso, capire le tendenze di investimento diventa fondamentale per navigare con successo nel futuro finanziario.

Gli i nvestitori globali s i stanno preparando ad aumentare le posizioni in titoli a reddito fisso e liquidità in vista dell’ incertezza economica e dell’accresciuta volatilità dei mercati nei prossimi 12 mesi. E’ quanto emerge da uno studio condotto da PGIM. Investitori puntano su reddito fisso. Questa conclusione è parte dell’ultimo studio Gatekeeper Pulse® di PGIM, che ha esaminato i piani di allocazione, le attitudini di investimento e le preferenze dei gestori di 210 gatekeeper (selezionatori di fondi) presso grandi istituzioni finanziarie globali in Europa (incluso il Regno Unito) e in Asia, tutte con un patrimonio in gestione di almeno 1 miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Investitori puntano su reddito fisso: ecco perchè

In questa notizia si parla di: investitori - reddito - fisso - puntano

Gli investitori puntano sul reddito fisso in un contesto di persistente incertezza; Tassi d’intesse in calo e borse sui massimi, perché gli investitori tornano a puntare sul reddito fisso; Commento PIMCO - BTP People? Il rischio azionario nascosto nei portafogli delle famiglie italiane.

Tassi d’intesse in calo e borsa sui massimi, perché gli investitori tornano a puntare sul reddito fisso - Il reddito fisso pubblico continua ad attrarre gli operatori globali: il 37% prevede di aumentare le allocazioni in questa asset class durante il ciclo di tagli dei tassi previsto, mentre il 14% preve ... Riporta milanofinanza.it

Bond ad altissimo rendimento: gli investitori stanno puntando tutto su di lui - Tra le opportunità più interessanti figura un bond in euro con scadenza 2036 che presenta un rendimento effettivo L'articolo Bond ad altissimo rendimento: gli investitori stanno puntando tutto su di l ... Secondo msn.com