Maxi multe per chi attraversa i binari o tira il freno d' emergenza sul treno Deidda FdI | Non sono mascalzonate creano un danno enorme

Le maxi multe per chi attraversa i binari o aziona il freno d’emergenza sul treno non sono semplici punizioni, ma misure necessarie a salvaguardare vite umane e prevenire tragedie. Recentemente, un grave incidente alla stazione di Roma Termini ha evidenziato quanto siano fondamentali il rispetto delle regole e la sicurezza sui binari. Il Parlamento ha deciso di intervenire con fermezza, perché la prevenzione passa anche dall’applicazione di sanzioni più severe.

Lo scorso primo maggio alla stazione di Roma Termini un ragazzo aveva rubato un cellulare ed era fuggito attraversando i binari. Una storia finita in tragedia: il giovane era stato travolto da un treno in transito. L'ennesimo incidente ferroviario, un tema su cui il Parlamento ha deciso di. 🔗 Leggi su Today.it

