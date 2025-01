Liberoquotidiano.it - "Con la destra più repressione": Acab, la sparata del "papà" della serie e firma di Repubblica

Domani esce lativù “” (“All cops are bastards”, Tutti i poliziotti sono bastardi). C'è già stato il film, con protagonisti, tra gli altri, Marco Giallini. La, che andrà in onda su Netflix, è tratta dal libro di Carlo Bonini, il quale è anche lo sceneggiatore. Bonini, ieri in conferenza stampa, è tornato sul caso Ramy: «Bisogna solo capire se chi ha inseguito il ragazzo si è comportato secondo le regole oppure no. Il punto è che chiunque appartenga alle forze dell'ordine quotidianamente si trova a dover affrontare il tema se superare o no il confine dell'uso legittimoforza. Il fatto», ha aggiunto Bonini, «è che devi fare una scelta in pochi secondi. Io penso che, proprio perché lo Stato ha il monopolioforza, dev'essere rigoroso nel punire laddove l'esercizio di quel monopolio è illegittimo.